Die Laufzeit von Avatar: Fire und Ash wurde enthüllt und wird der bisher längste Film der Reihe sein

HQ

James Cameron ist bereit, Ihnen viel für das Geld zu bieten, das Sie Ihre Avatar: Fire and Ash Kinokarte kosten wird, zumindest wenn man den Laufzeitinformationen für den Film Glauben schenken darf, die in den Kinoketten aufgeführt sind.

Laut Cinema Express wird angemerkt, dass das kommende dritte Kapitel der Sci-Fi-Saga das bisher längste sein wird. Ja, erwarten Sie, dass Sie eine ganze Weile in Ihrem Kinosessel verwurzelt sein werden, denn es heißt, dass Avatar: Fire & Ash bis zu 3 Stunden und 15 Minuten dauern wird...

Dies könnte sich ein wenig ändern, je nachdem, wie Cameron den Film vor seiner Premiere weiter zerschneidet und schneidet, aber der allgemeine Konsens ist, dass Avatar: Fire and Ash ein Gigant sein wird, sowohl in Bezug auf die Länge als auch auf die wahrscheinliche Ausbeute an den Kinokassen.

Wenn Sie mehr über Avatar: Fire and Ash erfahren möchten, verpassen Sie nicht den neuesten Trailer unten und gehen Sie auch hierher, um Camerons Gedanken über die Zukunft des Franchise zu hören.