Die Lage sieht für The Bear im Trailer der letzten Staffel düster aus

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Wenn Sie die vierte Staffel von The Bear gesehen haben und sich gefragt haben, was mit Carmy passieren wird, nachdem er scheinbar das Restaurant verlassen hat, um andere Dinge in seinem Leben zu verfolgen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn der Trailer der neuen Staffel zeigt uns, dass er zurück ist, auch wenn er scheinbar beiseitegeschoben wird. Außerdem steht das Restaurant wie immer am Rande eines völligen Zusammenbruchs.

The Bear Staffel 5 dreht sich ganz um eine letzte Chance. Das Restaurantgebäude wird verkauft, der Essenslieferant hat unsere Helden abgeschnitten, aber sie werden trotzdem leckeres Essen machen. Ein Großteil des Trailers konzentriert sich auf Sidney und Richie, die Fanlieblinge, die sich im Laufe der Serie am meisten entwickelt haben. Es scheint, als läge es mehr an ihnen als an Carmy, den Bären zu retten, denn er tritt zurück.

Wir müssen sehen, wie das Finale ausgeht, wenn die fünfte Staffel von The Bear am 25. Juni erscheint. Kann das Restaurant offen bleiben? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass alle einander den Rücken stärken werden und dass einige gute und herzzerreißende Zeiten wahrscheinlich bevorstehen.