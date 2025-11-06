Die kuriose Anekdote zwischen Shigeru Miyamoto und Satoshi Tajiri vor der Veröffentlichung der ersten Pokémon-Spiele

HQ

Gestern hat Nintendo seinen Finanzbericht für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, und neben der Aktualisierung unserer Konsolen- (sowohl Switch als auch Switch 2) und Spielzahlen (wie Mario Kart World und Donkey Kong Bananza) gab das Unternehmen auch eine klare Antwort auf einige Fragen und Bedenken seiner Aktionäre.

Das Vorstandsmitglied und die Entwicklerlegende des Unternehmens, Shigeru Miyamoto, nahm natürlich auch an dieser Fragerunde teil, und auf die Frage, ob ein Nintendo Switch 2-Spiel jemals die Verkaufszahlen von Mario Kart 8 Deluxe übertreffen würde, antwortete Miyamoto, dass es wirklich schwer sein würde, teilte aber auch seine Weisheit aus der Vergangenheit.

Genauer gesagt, ein Gespräch, das vor mehr als 30 Jahren zwischen Mr. Miyamoto und Satoshi Tajiri, dem Schöpfer der Pokémon-Reihe, stattgefunden haben muss. Es geschah sogar bevor Tajiri und Game Freak die ersten Pokémon Rot und Grün Spiele entwickelten (im Westen waren es Pokémon Rot und Blau), und Mr. Miyamoto erzählte es so, wie aus der Übersetzung des offiziellen Dokuments hervorgeht, das von Benutzer Genki auf X/Twitter geteilt wurde:

"Vor langer Zeit sagte mir Mr. Tajiri, der Director von Pokémon, bevor er das erste Pokémon-Spiel entwickelte, scherzhaft: 'Wenn du Nintendos Mario schlagen willst, kannst du das nicht schaffen, wenn du nicht zwei Exemplare des Spiels an jeden Kunden verkaufst'."

Für Satoshi Tajiri war die Rechnung also klar: Wenn man eine maximale Spielerobergrenze hat, muss man das gleiche Spiel mehrmals an diesen Spieler verkaufen. Jetzt haben sich die Zeiten geändert, obwohl die Pokémon-Hauptserie immer noch auf zwei Generationen setzt, also... Der Trick des alten Verkäufers oder ein Genie, das weiterlebt? Es liegt an Ihnen, zu entscheiden.