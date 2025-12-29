Die Kupferpreise werden voraussichtlich den größten Anstieg seit 15 Jahren erwarten

HQ

Kupfer, ein Schlüsselmetall für erneuerbare Energien und industrielle Infrastrukturen, steuert auf den größten jährlichen Preisanstieg seit über 15 Jahren zu, mit einem Anstieg von mehr als 35 % im Jahr 2025.

Das Metall hat sich Silber und Gold als sichere Investition angeschlossen, angesichts von Sorgen um den sinkenden Dollarwert. Der Dezemberpreis von Copper überstieg 12.000 US-Dollar pro Tonne und markierte damit den größten Anstieg seit der Erholung nach der Finanzkrise 2008.

Wie auf X veröffentlicht:

"Kupfer ist offiziell in eine Preisentdeckungsphase eingetreten, nachdem es entscheidend über den großen Widerstand gebrochen ist. Das könnte meiner Ansicht nach einer der wichtigsten makroökonomischen Vermögenswerte des Jahres 2026 werden. Preisfindungsmaßnahmen sind von Natur aus oft explosiv, und ich halte das hier für wahrscheinlich. Das Spiel beginnt."

