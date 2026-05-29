Die Künstlerin Daria Schmitt spricht über ihre Zeit an Syberia: The World Before: "Für eine Architektin ist es ein wahrer Traum"

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Vor einigen Jahren brachte der Entwickler Microids ein Adventure-Spiel namens Syberia: The World Before heraus, ein Projekt, das der vierte Titel der größeren Saga war und die Spieler auf eine Zeitreise mitnahm. Aber es war auch ein Spiel, das eine beeindruckende und epische Stadt mit atemberaubender Architektur und Gebäuden präsentierte, die Eindruck hinterließen.

In diesem Zusammenhang hatten wir während unseres jüngsten Besuchs auf der Comicon Napoli das Privileg, mit der Künstlerin Daria Schmitt zu sprechen, die neben ihrem vollen Engagement für Comics, Illustration und Konzeptkunst heute auch Syberia: The World Before mitgewirkt hat, indem sie Microids bei der Gestaltung der größeren Welt unterstützte und dafür sorgte, dass sie architektonisch richtig aussieht.

Vor diesem Hintergrund haben wir Schmitt nach ihrer Zeit an der Entwicklung des Spiels gefragt und wie sie an der Produktion beteiligt war.

"Es war eine zweijährige Erfahrung. Ich mochte es sehr, weil es Teamarbeit war und ich als Architekt gebeten wurde, die Stadt, alle Städte von Syberia, zu zeichnen. Also habe ich die Gebäude gestaltet, die Fassade der Gebäude, und überprüft, ob das Innere der Gebäude mit dem Äußeren übereinstimmt, damit es nicht wie in Harry Potter ist. Es war also eine großartige Erfahrung, weil wir sehr frei waren und ich die ganze Stadt bauen konnte, also ist es für einen Architekten ein echter Traum."

Das vollständige Interview mit Schmitt finden Sie unten, in dem wir auch über die Kunst sprechen, die sie in die Cartografie Oniriche Empfangsgalerie brachte, wie sie ihren künstlerischen Stil entwickelt hat und mehr.