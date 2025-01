Die Küchen-Signature-Reihe von LG umfasst einen Backofen mit Kameras und KI, die Ihnen beim Kochen helfen

HQ

Möchten Sie eine Kamera in Ihrem Ofen? Oder vielleicht ein transparentes T-OLED-Display, das Ihnen den Inhalt Ihres Kühlschranks anzeigt?

Die Signature -Linie von LG der 2. Generation bringt Ihre Küche an einen wirklich futuristischen Ort, an dem die Drench Türen Ihres Kühlschranks jetzt sowohl Touchpanels als auch Fenster in Ihr Gerät sind - und ja, sie kann in begrenztem Umfang auch Musik für zusätzliche Atmosphäre abspielen.

Ein auf KI basierendes Lebensmittelmanagementsystem kann jetzt Artikel erkennen und vorschlagen, welche Lebensmittel zubereitet werden sollen, ein Rezept bereitstellen und sogar Verfallsdaten verfolgen, um sicherzustellen, dass Ihr Zuhause nicht Teil der nächsten Staffel von Gordon Ramsays Kitchen Nightmares sein wird.

Für das ausgewachsene futuristische Erlebnis verfügt der Microwave über drei Kameras im Inneren, nicht nur zur Überwachung, sondern auch zum Aufzeichnen von Food-Videos für Ihre sozialen Medien, die sogar einen Zeitraffer machen können. Es gibt sogar einen Induktionsherd mit "Gourmet AI", der Zutaten direkt identifizieren kann.

Eine neue Signature Mikrowelle ist mit einem 27-Zoll-Touchscreen, Lautsprechern und WLAN ausgestattet und kann Ihr Kochen verfolgen und andere LG-Geräte in Ihrer Küche steuern.