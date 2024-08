Die Krähe kommt zu Call of Duty

HQ

Da The Crow in die Kinos kommt, das Remake mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle und keine Wiederveröffentlichung des Kultklassikers Original mit dem verstorbenen Brandon Lee, ist es nicht gerade eine große Überraschung zu hören, dass die berüchtigte Filmfigur auch in einem Videospiel auftauchen wird.

Nein, wir reden dieses Mal nicht über Fortnite, denn angesichts des erwachsenen Tons des Films wird The Crow stattdessen in Call of Duty (Modern Warfare III und Warzone 2.0 ) als käuflicher Skin erscheinen, der in Season 5 Reloaded erscheint und morgen, am 21. August, beginnt.

Der Operator Bundle wird den Operator Skin und eine alternative Variante dafür enthalten, sowie den Wrong Made Right Finishing Move, zwei Waffenbaupläne und einige andere Goodies, die durch eine Questreihe verdient werden können, in der ein Calling Card, Loading Screen, Decal, Emblem und Weapon Charm angeboten werden.

Werfen Sie einen Blick auf die Operator Skin unten.