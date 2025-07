Die Kostüme, die von den Statisten in Sinners getragen werden, wurden ursprünglich für Marvel's Blade entworfen

HQ

Hier ist eine interessante Methode des Recyclings: Während Marvel weiterhin wie ein Karpador mit Platscher herumflattert und nichts gegen den Blade-Film tun kann, scheint es, dass andere Produktionsteams die Produkte verwenden, die vom stagnierenden Film übrig geblieben sind.

Insbesondere wurde enthüllt, dass das Produktionsteam von Sinners in der Lage war, einen Haufen Kostüme zu verwenden, die vom Blade-Team übrig geblieben waren. Einer der Produzenten von Sinners, Sev Ohanian, verriet in einem Interview mit ScreenCrush, dass Blade ursprünglich in der Vergangenheit spielen sollte. Wie wir wissen, wurde seitdem mit dem Film gespielt und liegt nun in der Schwebe, was dazu führte, dass die Kostüme für Statisten an das Produktionsteam von Sinners verkauft wurden.

So gelang es einem Vampirfilm, das Beste aus den Kostümen zu machen, die ein anderer hinterlassen hatte. Mit Sinners, die beweisen, dass Vampire immer noch unglaublich beliebt sein können, kann Marvel vielleicht mit Mahershala Ali an seinem Blade-Film weiterarbeiten. Wir fragen uns, ob sie versuchen wird, ihre gebrauchten Kostüme vom Sinners -Team zurückzukaufen. Wahrscheinlich nicht, wenn man bedenkt, dass die meisten dieser Kostüme mittlerweile mit Kunstblut bedeckt sein müssen.

Werbung: