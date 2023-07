Die kostenlosen Spiele von PlayStation Plus Essential für August enthüllt

HQ

Die Zeit vergeht wie im Flug und so sind wir bereits am letzten Mittwoch im Juli angekommen. Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die drei Spiele zu enthüllen, die PlayStation Plus Essential-Abonnenten im Laufe des nächsten Monats kostenlos als Teil ihrer Mitgliedschaft erhalten werden.

Das Trio ist wieder einmal ziemlich beeindruckend, denn die drei PS Plus Essential-Spiele im August werden PGA Tour 2K23, Dreams und Death's Door sein. Sie ersetzen Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered und Endling: Extinction is Forever am 1. August und können bis zum 5. September kostenlos eingelöst werden.

Gestern haben wir erfahren, dass Sea of Stars auch für PS Plus Extra- und PS Plus Premium-Abonnenten kostenlos sein wird, wenn es am 29. August startet, also ist es ein sehr guter Monat für Leute auf allen Plus-Stufen.