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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat bestätigt, dass die Kosten für das amerikanische Volk durch den Krieg gegen den Iran nun bei 37,5 Milliarden Dollar liegen. Diese Zahl soll sowohl die laufenden Ausgaben als auch die prognostizierten Betriebskosten, Ausrüstung, Bewaffnung und Zahlungen bis zum 30. September enthalten. Laut Reuters-Quellen soll allein die erste Kriegswoche Anfang März die USA fast 11,3 Milliarden Dollar gekostet haben.

Die Kosten des Krieges sind eines der größten Hürden, die die Trump-Administration vor den für November geplanten Zwischenwahlen überwinden muss, bei denen der amtierende Präsident voraussichtlich auf sehr niedrige Zustimmungswerte unter den Wählern stoßen wird, während die Republikaner aus dem Missmanagement des Konflikts stärker hervorgehen und dabei die Gelegenheit nutzen, mit ihrem Gesundheitszugangsprogramm Unterstützer zu gewinnen.

Donald Trump bleibt jedoch in seiner Haltung zum Konflikt standhaft und forderte letzten Monat weitere 90.000 Millionen Dollar, um die Rolle des Militärs weiterhin zu finanzieren; dies wird derzeit im Repräsentantenhaus diskutiert und genießt nicht einmal die Unterstützung republikanischer Abgeordneter. Im November riskieren sie, ihre parlamentarischen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zu verlieren, und sie benötigen außerdem Unterstützung der Demokraten, um Haushaltszuweisungsgesetze durchzusetzen. Wenn der Konflikt nicht bald endet und der amtierende Präsident es nicht schafft, das Blatt in den Meinungsumfragen zu wenden, besteht die Gefahr, dass seine Amtszeit auf seine begrenzten Exekutivbefugnisse beschränkt ist.