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Wenn wir Russland glauben, war die Wirtschaft nie besser, und der Krieg gegen die Ukraine ist nur ein kleiner Stolperstein ohne nennenswerte Auswirkungen auf das große Ganze. Die Realität scheint jedoch ganz anders zu sein, mit immer mehr Berichten über Probleme; nun berichtet TT (über die Financial Times), dass die Kosten des Krieges voraussichtlich das Budget um 28 Milliarden Dollar übersteigen werden.

Es wird geschätzt, dass ganze 40 % für Militäroperationen vorgesehen sind, und Finanzminister Anton Siluanov fordert die Regierung nun auf, die Ausgaben für andere Bereiche wie Sozialhilfe zu kürzen. Dies wird jedoch nicht als ausreichend erwartet, und die russische Zeitung Kommersant berichtet, dass Siluanov weitere Haushaltskürzungen voraussichtlich notwendig sein werden.

Seit Beginn des Krieges gegen Iran sind die Ölpreise, wie allgemein bekannt, in die Höhe geschossen, was dazu geführt hat, dass Russland mehr Geld für sein Öl erhalten hat. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Kosten zu decken, und das Land blutet weiterhin und erschöpft seine Ressourcen – eine Situation, die Russland kürzlich dazu veranlasst hat, große Goldmengen zu verkaufen.