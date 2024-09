Die Körper eines Mannes und seines Hundes sind in Dog Man zusammengenäht

Der Kopf eines Hundes, der Körper eines Mannes. Nein, das ist keine seltsame Kreatur aus der südamerikanischen Folklore, sondern der Protagonist des neuen Films Dog Man. Halb Hund, halb Mensch, kommt dieser Super-Cop von Dav Pikey, dem gleichen Kopf hinter Captain Underpants.

Das merkt man schon im ersten Trailer des Films, denn sowohl Dog Man als auch Captain Underpants teilen einen ähnlichen Kunststil. Im Film muss sich Dog Man nicht nur mit seiner neuen Identität auseinandersetzen, sondern auch den bösen Petey the Cat aufhalten, der einfach alles Gute in der Welt stoppen will.

Der Film hat eine beachtliche Besetzung, darunter Isla Fisher, Ricky Gervais und Pete Davidson. Er kommt am 31. Januar 2025 in die Kinos.