Die Konzerte von Kanye West und Travis Scott wurden von den italienischen Behörden verboten

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Es gibt nur wenige große Musiker, die in der heutigen Zeit so kontrovers geworden sind wie Kanye West, da der amerikanische Rapper von einer gefeierten Hip-Hop-Legende zu einem polarisierenden Prominenten mit eher geschmacklosen Überzeugungen sowie rassistischen und besorgniserregenden öffentlichen Ausbrüchen wurde. Die Situation hat Wests Ansehen weltweit massiv verändert, wobei der Rapper kürzlich die Einreise nach Großbritannien verweigert hat, was dazu führte, dass ein Konzert wegen dieser Situation abgesagt wurde, während Australien dem Rapper auch das Reisevisum entzogen hat, nachdem er einen äußerst kontroversen Song geschaffen hatte.

Nun sieht es so aus, als müsse Italien große Entscheidungen im Zusammenhang mit Wests geplanter Reise ins Land treffen, da BBC News berichtet, dass die italienischen Behörden beschlossen haben, Wests für Juli geplante Konzerte zu verbieten – alles wegen Sicherheitsbedenken, Ordnungsproblemen und einer Bitte der örtlichen jüdischen Gemeinde.

Diese Entscheidung gilt auch für Travis Scotts Konzerte, da die italienischen Behörden offensichtlich nicht eine Wiederholung der Situation von 2021 wollen, als bei Scotts Astroworld Festival zehn Menschen starben, nachdem während seines Headliner-Auftritts Panik ausbrach.

Die Konzerte sollten zwischen dem 17. und 18. Juli stattfinden, alle in der RFC Arena des Reggio Emilia.