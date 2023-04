Die Konsolenverkäufe sind im 1. Quartal 2023 im Vergleich zu 2022 um 25% gestiegen

HQ

Nach einer langen Zeit, in der es unglaublich schwierig war, an sie heranzukommen, sind Konsolen der aktuellen Generation jetzt ziemlich weit verbreitet, da das Angebot die Nachfrage eingeholt hat. Aber bedeutet das, dass sich die Konsolenverkäufe von Jahr zu Jahr verbessern? Für das erste Quartal 2023 in Großbritannien lautet die Antwort auf diese Frage tatsächlich ja.

Wie von Gamesindustry.biz festgestellt, hat Q1 von 2023 einen Anstieg der Konsolenverkäufe um 25% im Vergleich zu Q1 von 2022 gezeigt. Was die Art und Weise betrifft, wie dies gehandhabt wurde, sind Hogwarts Legacy und Resident Evil 4 zwei anerkannte Gründe, da insbesondere ersteres bereits eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten in Großbritannien ist und sowohl Lego Star Wars: The Skywalker Saga als auch Elden Ring im Vereinigten Königreich, obwohl beide eine Schiffsladung Kopien verkaufen.

Es gibt auch einen kleinen Haken an diesen Daten, da es sich nicht um einen Anstieg von 25% für alle Plattformen handelt, da Nintendo Switch gegenüber Q1 2022 tatsächlich um über 25% gesunken ist und die Xbox Series ebenfalls um 18% gesunken ist. PlayStation 5 ist dieses Mal die Rettung, wobei die Konsole im 1. Quartal 2023 im Vergleich zu Q1 2022 um erstaunliche 180% gestiegen ist. Da 65% der Resident Evil 4-Exemplare auf PlayStation verkauft werden, können Sie sehen, warum die Verkäufe als solche verzerrt sind.

Obwohl die Konsolen gestiegen sind, sind die Verkäufe von physischen und digitalen Spielen gegenüber dem 1. Quartal 2022 um 1% zurückgegangen. Ein kleiner Rückgang, aber einer, der verständlich ist, da letztes Jahr mit Pokémon Legends Arceus, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Lego Star Wars: The Skywalker Saga und mehr begonnen hat.