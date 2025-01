HQ

Die Konsolenverkäufe in Europa sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Einem neuen Bericht zufolge haben alle drei großen Player im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 deutlich weniger Einheiten verkauft. Am stärksten betroffen war die Switch mit einem Umsatzrückgang von 25 %, gefolgt von der Xbox Series mit einem Rückgang von 23 % und der PlayStation mit einem Rückgang von 20 %. Dieser Abschwung wird auf die allgemeine Marktsättigung und den Mangel an großen (erfolgreichen) Spielveröffentlichungen zurückgeführt.

Trotz des Rückgangs bei den Hardware-Verkäufen stiegen die gesamten Spieleverkäufe leicht um nur 1 %. Bemerkenswert ist, dass es im Jahr 2024 nur sechs neue Spiele in die Top 20 der meistverkauften Spiele des Jahres geschafft haben, verglichen mit zehn Titeln nur zwei Jahre zuvor. Ob dies auf das sinkende Engagement der Spieler zurückzuführen ist oder darauf, dass die Entwickler es versäumen, Titel zu entwickeln, die bei den Verbrauchern Anklang finden, bleibt dahingestellt.

