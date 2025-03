Die Konsoleneditionen von Fragpunk wurden verzögert.

HQ

Während viele von euch zweifellos ein Auge auf Fragpunk als Unterhaltung an diesem Wochenende geworfen haben (neben Split Fiction natürlich), ist ein kleiner Schluckauf aufgetreten, was bedeutet, dass Konsolenspieler nicht mehr in der Lage sein werden, an der Action teilzunehmen.

Entwickler Bad Guitar Studio hat X verwendet, um zu bestätigen, dass Fragpunk auf Konsolen verzögert wird. Der Grund für die Verzögerung sind Probleme im Zertifizierungsprozess für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, da das Team auf "unerwartete technische Herausforderungen bei der Optimierung und Anpassung" gestoßen ist.

Das bedeutet, dass sich der Entwickler mehr Zeit nehmen wird, um die Konsolenversionen zu verbessern und für ihr Debüt fertig zu machen, anstatt die Konsolenversionen zu überstürzen, und da die Konsolenspieler jetzt zu spät zur Party kommen werden, ist eine Entschädigung für die Verzögerung geplant.

Was die Frage betrifft, wie das aussehen wird, so haben wir erfahren, dass alle Konsolenspieler "alle Belohnungen, die sie durch Engagement erhalten haben, beginnend mit dem Start von Saison 1 bis zum Gang der Konsolenversion", erhalten werden, wobei dies Spielwährungen, Kosmetika, Erfahrung und mehr umfasst.

Für Vorbesteller werden Vorbestellungen nun storniert und erstattet. Spielwährung im Wert von 10 $ wird dem Konto derjenigen gutgeschrieben, die einen Vorverkauf getätigt haben, wenn die Konsolenversionen erscheinen, und die Vorbesteller-Goodies werden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls verfügbar sein.

Bad Guitar verabschiedet sich mit: "Diese Verzögerung war keine leichte Entscheidung, aber wir sind bestrebt, unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, und diese zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, die Konsolenversionen für die Veröffentlichung vollständig zu optimieren und zu polieren."

Das neue Veröffentlichungsdatum für die Konsolenversionen von Fragpunk wurde noch nicht bekannt gegeben.