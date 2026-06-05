Die komplette 16-Team-Aufstellung des PUBG Global Series Circuit 2 Grand Final wurde bestätigt
Die Survival Stage hat stattgefunden und nun sind alle Augen auf das Hauptereignis gerichtet.
Gestern haben wir auf die Survival-Phase der PUBG Global Series Circuit 2 Finals eingegangen und darauf, wie die geplanten Spiele 16 Teams auf acht Überlebende reduzieren würden, wobei diese acht qualifizierten Teams in die Haupt-Grand Finals einziehen, die vom 5. bis 7. Juni stattfinden und bereits acht Teams aus früheren Qualifikationsrunden umfassten.
Vor diesem Hintergrund könnte es dich interessieren, welche Teams die Survival Stage nicht überstanden haben, wobei die acht ausgeschiedenen Teams unten zu finden sind.
- Furia
- Theerathon Fünf
- S2G Esports
- Volle Bedeutung
- Team Liquid
- Ändere das Spiel
- Cerberus Esports
- JD Gaming
Was die vollständige Auswahl der Teams in den Grand Finals betrifft, so ist unten auch die 16-köpfige Aufstellung zu sehen. Es ist zu bedenken, dass jedes dieser Teams am Freitag, Samstag und Sonntag fünf Spiele am Tag bestreiten wird, wobei ein Sieger basierend auf den Leistungen in diesen geplanten Spielrunden gekürt wird.
- 17 Glücksspiel
- Jede Legende
- Verrückter Waschbär
- eArena
- Vier wütende Männer
- Gen.G
- Hergestellt in Thailand
- Natus Vincere
- Petrichor Road
- SOOPers
- T1
- Team Falcons
- Team Vitality
- GAM x TE
- Verdrehte Gedanken
- Virtus.pro
Wirst du dieses Wochenende die Grand Finals des Circuit 2 verfolgen?