Die komplette 16-Team-Aufstellung des PUBG Global Series Circuit 2 Grand Final wurde bestätigt

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Gestern haben wir auf die Survival-Phase der PUBG Global Series Circuit 2 Finals eingegangen und darauf, wie die geplanten Spiele 16 Teams auf acht Überlebende reduzieren würden, wobei diese acht qualifizierten Teams in die Haupt-Grand Finals einziehen, die vom 5. bis 7. Juni stattfinden und bereits acht Teams aus früheren Qualifikationsrunden umfassten.

Vor diesem Hintergrund könnte es dich interessieren, welche Teams die Survival Stage nicht überstanden haben, wobei die acht ausgeschiedenen Teams unten zu finden sind.



Furia



Theerathon Fünf



S2G Esports



Volle Bedeutung



Team Liquid



Ändere das Spiel



Cerberus Esports



JD Gaming



Was die vollständige Auswahl der Teams in den Grand Finals betrifft, so ist unten auch die 16-köpfige Aufstellung zu sehen. Es ist zu bedenken, dass jedes dieser Teams am Freitag, Samstag und Sonntag fünf Spiele am Tag bestreiten wird, wobei ein Sieger basierend auf den Leistungen in diesen geplanten Spielrunden gekürt wird.



17 Glücksspiel



Jede Legende



Verrückter Waschbär



eArena



Vier wütende Männer



Gen.G



Hergestellt in Thailand



Natus Vincere



Petrichor Road



SOOPers



T1



Team Falcons



Team Vitality



GAM x TE



Verdrehte Gedanken



Virtus.pro



Wirst du dieses Wochenende die Grand Finals des Circuit 2 verfolgen?