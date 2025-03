Die kompetitive Roadmap von Hearthstone für 2025 konzentriert sich auf das Wachstum des Esports

HQ

Blizzard hat den Vorhang für die Wettkampfsaison 2025 Hearthstone gelüftet. Dieses Spiel ist sehr ähnlich, bietet aber ein paar aufregende Änderungen, die das Wachstum fördern und mehr Menschen dazu bringen sollen, am Esport teilzunehmen.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass es die drei großen Veranstaltungen noch gibt, wobei die beiden Masters Tour Championships und die World Championship für Ende des Jahres geplant sind. An allen drei dieser Events nehmen 16 der besten Spieler aus der ganzen Welt teil, auch wenn sich die tatsächliche Verteilung der qualifizierten Slots je nach Turnier selbst ändert. Zum Beispiel werden bei der World Championship die vier besten Spieler aus jedem Masters Tour Championship anwesend sein, sowie die vier besten Spieler aus China, die drei besten Punktegewinner der Welt und der Gewinner des Last Chance Qualifier, die alle um einen Teil des Preispools von $500.000 im Turnier kämpfen werden.

Was die zugänglicheren Optionen betrifft, die geplant sind, so wird es nun im Laufe des Jahres drei Qualifikationsphasen geben (Spring, Summer, Last Chance ), die den Weg zu den jeweiligen Hauptturnieren ebnen. Die erste im Frühjahr ist für den 21. und 23. März geplant.

Was die Wettkampfpunkte betrifft, so ändern sich diese leicht, so dass die Punkte jetzt wie folgt bewertet werden:



Platz 1: 7 Punkte



Rang 2-5: 6 Punkte



Rang 6-10: 5 Punkte



Rang 11-25: 4 Punkte



Rang 26-50: 3 Punkte



Rang 51-75: 2 Punkte



Ränge 76-100: 1 Punkt



Die Wettkampfpunkte bleiben weiterhin der wichtigste Weg, um in den Hearthstone Wettkampfzirkel für die kommende Saison einfließen zu können.