Die kommende Saison von Resident Alien wird die letzte sein

Viele von uns haben Alan Tudyks außergewöhnliche Abenteuer in Colorado als abgestürzter und gestrandeter Außerirdischer in der Serie Resident Alien verfolgt. Sie bot zu gleichen Teilen Comedy und Sci-Fi-Spannung, aber nach der dritten Staffel wurde die Serie abgesetzt, aber glücklicherweise überlegte NBC es sich noch einmal überlegt, nachdem das Budget gekürzt wurde.

Trotzdem wurde nun bekannt gegeben (dank TV Insider), dass es keine fünfte Staffel geben wird, und die kommende vierte Staffel somit die letzte sein wird. Glücklicherweise war das Team vorbereitet, und Showrunner Chris Sheridan erklärt:

"Ich wusste von Anfang an, dass dies wahrscheinlich unsere letzte Saison sein würde. Kreativ war das aufregend, weil ich wusste, dass wir die Zeit damit verbringen konnten, einige Handlungsstränge abzuschließen und auf ein Ende hinzuarbeiten. Ich bin so stolz darauf, wie gut Staffel 4 ist, und besonders stolz darauf, dass wir so stark abschließen konnten, mit einem Finale, das wahrscheinlich meine Lieblingsfolge der Serie ist."

Obwohl Resident Alien auf NBC nicht besonders gut abgeschnitten hat, hat es Berichten zufolge auf Netflix besser abgeschnitten. Es besteht also die Möglichkeit, dass Netflix versucht, die Serie zu übernehmen, um mehr von der Geschichte zu erzählen, aber wenn Resident Alien ein gut geschriebenes und gutes Ende bekommt, dann ist es vielleicht genauso gut, die Serie einfach sein zu lassen.

Hast du selbst Resident Alien verfolgt und was hältst du von der Serie?