Die kommende Netflix-Animationsserie Ghostbusters wurde nicht abgesetzt

HQ

Vor zwei Jahren berichteten wir, dass Netflix an einer weiteren Animationsserie arbeitet, die auf einem beliebten Franchise basiert, nämlich Ghostbusters. Sowohl Jason Reitman als auch Gil Kenan (der an Ghostbusters: Afterlife und Ghostbusters: Frozen Empire mitgeschrieben hat) sind als Produzenten bestätigt, aber ansonsten haben wir keine Details erfahren, nur massives Schweigen.

Ist das Projekt also tot? Glücklicherweise nicht (es hätte eine Ironie gebraucht, wenn es als Geist zurückgekehrt wäre, was die Beteiligung von Ghostbusters erfordert hätte), und Kenan sagt in einem Screen Rant-Interview:

"Ich habe mir gerade eine ganze Kunstpräsentation für die Ausstellung angesehen. Ich habe die Sets und die Umgebungen gesehen, und ich habe gerade meinen ersten Blick auf eine Welt übernatürlicher Charaktere geworfen, wie sie von unserem brillanten Kreativteam umgesetzt wurde. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Arbeit getan wird, während wir hier sprechen. Es befindet sich in dem, was wir als vollständige Entwicklung bezeichnen. Drehbücher werden geschrieben, Kunst wird geschaffen und es ist eine großartige Zeit, ein Ghostbuster zu sein."

Das hört sich so an, als wäre es noch mindestens ein Jahr hin. Vergiss in der Zwischenzeit nicht, dir Ghostbusters: Frozen Empire jetzt im Kino anzusehen.