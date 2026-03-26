Die kommende Carrie -Reihe behandelt "einen Aspekt von Mobbing in sozialen Medien und Waffen in der Schule"

Später in diesem Jahr kehrt Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher) mit Clayface zurück, für das er das Drehbuch geschrieben hat. Wir können definitiv mit einem viel düstereren DC-Film rechnen, als wir es gewohnt sind.

Danach hat er The Exorcist für 2027 in Planung, einen neuen Film basierend auf der klassischen Horrorgeschichte, aber er ist auch bereit, mit einem Remake des Stephen-King-Klassikers Carrie in die Welt der TV-Serien zurückzukehren, dessen Dreharbeiten letzten Herbst abgeschlossen wurden. Eine der Schauspielerinnen im Ensemble ist Heather Graham, die die Mutter eines der Mädchen spielt, die Carrie.

Sie hat inzwischen die ersten drei Episoden gesehen und sagt natürlich, dass sie sie für hervorragend hält, aber über Deadline bietet sie auch einen kleinen Einblick, der auf eine bedeutende Modernisierung der Horrorgeschichte hinweist:

"Sie bringen einen Aspekt von Mobbing in sozialen Medien und Waffen in die Schule ein, also versuchen sie, es zu modernisieren, und ich finde, [Flanagan] fängt das Wesen dessen ein, was Carrie großartig macht."

Laut Graham hat Flanagan die Geschichte auch "erweitert", was mehr Spielraum für Handlungsspielraum bietet, und sie fügt hinzu:

"Hoffentlich wollen sie vielleicht auch eine zweite Staffel machen."

Das deutet darauf hin, dass das neue Carrie nicht unbedingt in der ersten Staffel abgeschlossen wird. Was hältst du von diesem modernisierten Konzept dieses Horrorklassikers?