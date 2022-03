Die kommende Arkham-Asylum-Serie ähnelt laut dem The-Batman-Regisseur einem "Horrorfilm"

HQ

Matt Reeves, der Regisseur und Autor von The Batman, plant bereits eine Spin-Off-Serie mit dem Dunklen Rächer, die sich thematisch mit dem Arkham-Gefängnis beschäftigen wird. Dieses Format sollte sich ursprünglich mit der Polizeibehörde von Gotham City (GCPD) beschäftigen, doch das Thema war anscheinend nicht spannend genug. Reeves verrät im Gespräch mit The Cyber Nerds, das diese Serie einige Elemente eines Horrorfilms aufweist:

"Wir sind inzwischen auf das [Thema] 'Was würde in der Welt von Arkham geschehen' übergegangen, denn das überschneidet sich mit unserem Film und den Ursprüngen [...] einiger Charaktere. [...] Es ist wie ein Horrorfilm oder ein Geisterhaus in Arkham. [...] So wie Gotham eine Figur im Film ist, möchte ich, dass Arkham ebenfalls als Figur existiert. [Man soll sich] in diese Umgebung begeben und diesen Figuren auf einer Weise begegnen, die sich wirklich frisch anfühlt. Während wir an Gotham arbeiteten, begann sich die Geschichte weiterzuentwickeln. Ich hatte das Gefühl: 'Moment mal, das sollten wir machen' und in diese Richtung ging es dann auch."

Diese Bild stammt aus dem Spiel Batman: Arkham Asylum.

Quelle: Screenrant.