Die Kollaboration von Pokémon x Hershey ermöglicht es dir, alle 151 Original-Pokémon noch einmal zu fangen

Eine weitere große Marke hat eine neue Zusammenarbeit mit Pokémon angekündigt. Der US-amerikanische Schokoladenhersteller Hershey's hat sich mit dem beliebtesten Sammler von Kreaturen der Welt zusammengetan, um uns neue Schokoladenriegel mit Pokémon-Motiven und Hershey's Kisses zu präsentieren.

Laut einem News-Beitrag auf der Pokémon-Website werden im Rahmen der Zusammenarbeit Riegel mit Pokémon gestaltet, sowohl in den Riegeln in voller Größe als auch in Snackgröße, sowie alle 151 originalen Kanto-Pokémon auf Bildern auf den Folienverpackungen von Hershey's Kisses.

Sammler werden ermutigt, ihre Pralinen nicht wegzuwerfen, und können sogar über die Hersheyland-Website verfolgen, wie viele sie gesammelt haben. Es gibt sogar ein Sammlergehäuse, das Sie zum Ausstellen verwenden können... Schokoladenverpackungen. Sammler sind wirklich eine andere Spezies, nehme ich an.

Tüten mit Hershey's Kisses und Schokoriegeln können abgeholt werden, sobald sie in Lebensmittelgeschäften und im Einzelhandel erhältlich sind.

