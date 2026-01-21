Die Kluft zwischen den USA und der EU vertieft sich, als Trumps Finanzminister Dänemark vor dem Davos-Forum als "irrelevant" bezeichnet

HQ

Der diplomatische Streit zwischen Washington und Kopenhagen eskalierte am Mittwoch, nachdem US-Finanzminister Scott Bessent Dänemark als "irrelevant" abtat und damit die Rhetorik über Präsident Donald Trumps Versuch, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, schärfte. Die Kommentare kamen, als sich globale Staats- und Regierungschefs in Davos vor Trumps Ankunft beim Weltwirtschaftsforum versammelten.

Im Gespräch mit Reportern wies Bessent die Behauptungen zurück, dass dänische Pensionsfonds mit Investitionen aus US-Staatsanleihen zurückgreifen könnten. "Die Höhe der dänischen Investitionen in US-Staatsanleihen, wie bei Dänemark selbst, ist irrelevant", sagte er und fügte hinzu, dass die Bestände "unter 100 Millionen Dollar" seien und Washington keine Sorge darstellen.

Scott Bessen // Shutterstock

Bessent griff auch europäische Staats- und Regierungschefs an, die Trumps Grönlandstrategie kritisierten, und bezeichnete Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "aufwieglerisch". Er schlug vor, Macron solle sich auf die innenpolitischen Probleme Frankreichs konzentrieren, anstatt eine NATO-Rolle in Grönland zu unterstützen - ein Vorschlag, der von Dänemark und Grönland unterstützt wird.

Der Finanzminister forderte die Führungskräfte in Davos auf, das, was er "reflexhafte Wut" nannte, zu vermeiden und stattdessen Trump zuzuhören, wenn dieser argumentiert, die Vereinigten Staaten sollten die arktische Insel besitzen. "Ich denke, sie werden überzeugt werden", sagte Bessent, während Trumps Drohungen mit Zöllen gegen europäische Länder, die sich gegen den Plan stellen, die Angst vor einem größeren Handelskonflikt geweckt haben.