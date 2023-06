Die kleine Meerjungfrau von The Asylum kann jetzt gestreamt werden

HQ

Halle Bailey ist nicht die einzige Jungfrau im Teich, die Plagiatsfabrik The Asylum hat ihre eigene Kleine Meerjungfrau vorbereitet, die jetzt auf Streaming-Plattformen und einer Handvoll Kinos (ja, wirklich) gestartet ist. Das animierte Abenteuer ist inspiriert vom Märchen von Hans Christian Andersen und wurde - wie alle anderen Filme - mit einem knappen Budget produziert.

Weitere "brillante" Titel, die The Asylum im vergangenen Jahr aufgetischt hat, sind: Top Gunner: Danger Zone, Battle for Pandora, Jurassic Domination und Thor: God of Thunder - eine Sammlung echter Juwelen. Es muss jedoch gesagt werden, dass die Strategie von Asylum funktioniert, unabhängig davon, was man von ihnen oder ihren Produktionen hält. Die Inhaltsangabe zu ihrer Die kleine Meerjungfrau ist unten zu lesen und den Trailer finden Sie hier.

In diesem animierten Abenteuer "Halbfisch" außerhalb des Wassers macht eine Meerjungfrauenprinzessin einen Handel mit einer Meereshexe, um ein Mensch zu werden. An Land entdeckt die Prinzessin, wie sehr sie die Oberflächenwelt liebt und muss entscheiden, wie viel sie bereit ist zu opfern, um dort zu bleiben.

Was hältst du von den Filmen von The Asylum und hast du einen Favoriten?