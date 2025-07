Die Meerjungfrau bekommt mit Goodbye, Lara eine Anime-Alternative

Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte von Arielle, die Meerjungfrau, sei es durch das großartige und charismatische animierte Original von Disney oder die in letzter Zeit geschmähte Live-Action-Alternative. Wenn nicht, gibt es eine weitere unmittelbare Chance, die Geschichte zu erleben, wenn auch eine Anime-Version, die auf dem Märchen von Hans Christian Anderson basiert.

Diese Serie, die unter dem Namen Goodbye, Lara bekannt ist, wird irgendwann im Jahr 2026 am Crunchyroll erscheinen, und was das Angebot betrifft, das sie den Zuschauern bieten wird, können wir eine Geschichte erwarten, die zeigt, wie sich eine junge Meerjungfrau in einen menschlichen Mann verliebt und schließlich versucht, ihre Unterwassernatur aufzugeben, um mit ihrem Geliebten trotz der Konsequenzen zusammen zu sein.

Im Gegensatz zu Disneys Versionen wird diese Anime-Geschichte in einer moderneren Welt spielen, in der es eine geschäftige Metropole gibt, die das versunkene und fantastische Meerjungfrauenparadies polarisiert.

Crunchyroll hat enthüllt, dass die Serie von einem Animationsstudio Kinema Citrus erstellt wird und dass Takushi Koide Regie führt, während Shiori Tani die Charakterdesigns beisteuert, sowie Anna Kawahara die Serie zusammen mit Yuma Yamaguchi vertont und Hana Hishikawa die Hauptrolle als Meerjungfrau Lara spielt.

Sieh dir unten den Teaser-Trailer für das Projekt an.