Die klassischen Transformers-Titel von Activision sind zurück im Xbox Store

HQ

Activision ist natürlich am besten für Call of Duty bekannt, gefolgt von Tony Hawk, Guitar Hero und Crash Bandicoot. Aber sie haben auch einige gute Transformers-Titel veröffentlicht, nicht zuletzt die großartige Trilogie von High Moon Studios (Transformers: War for Cybertron, Transformers: Fall of Cybertron und Transformers: Rise of the Dark Spark) sowie PlatinumGames' Transformers: Devastation.

Und jetzt scheint es, dass wir diese Klassiker vielleicht wieder erleben können. Nachdem sie aufgrund unklarer Umstände von den digitalen Marktplätzen verschwunden sind, scheint dies nun kurz vor der Lösung zu stehen.

Wie mehrere Leute angemerkt haben, nicht zuletzt der Analyst MauroNL on X, wurden die Store-Seiten für die Spiele im Xbox Store neu aufgelegt. Die Titel sind zugegebenermaßen nicht käuflich zu erwerben, aber es ist schwer vorstellbar, dass Activision dies versehentlich getan hat. Vielleicht sind sie auf dem Weg zum Game Pass, aber wir würden uns freuen, wenn sie einfach zurückkehren könnten, damit mehr Leute sie genießen können.