Die Kinokassen scheinen sich zu erholen, liegen aber immer noch Milliarden hinter dem Niveau vor COVID zurück

HQ

Seitdem COVID alle zu Hause bleiben ließ, haben wir nicht wirklich gesehen, wie sich die Kinokassen erholt haben. Das gilt vor allem für die USA, die Heimat Hollywoods, wo die Kinobesucher einfach nicht wieder in der Zahl sind, die nötig ist, um die Milliarden an den Kinokassen zu scheffeln.

Im Jahr 2024 berichtet Deadline, dass die US-Kinokassen 8,7 Milliarden US-Dollar eingespielt haben, und 2025 sollen es 9 Milliarden US-Dollar sein. Das sind 300 Millionen US-Dollar mehr als im Vorjahr und zeigt Anzeichen einer Erholung, aber der Schatten von 2019 bleibt stark. Es ist mehr als fünf Jahre her, dass die US-Kinokassen einen zweistelligen Milliardenumsatz erzielten, wobei 2019 ein Höchststand von 11 Milliarden US-Dollar erreicht wurde.

Auf dem Weg ins Jahr 2025 sieht es jedoch nicht allzu düster aus, da es nicht so aussieht, als ob wir Streiks oder eine Pandemie befürchten müssen, aber wir müssen abwarten und sehen, ob es mehr Geld in den traditionellen Methoden des Filmvertriebs geben wird. Digitale Veröffentlichungen innerhalb eines Monats nach der Premiere eines Films helfen nicht weiter, aber vielleicht ist das jetzt einfach so.

Was kann Ihrer Meinung nach die Kinokassen retten?