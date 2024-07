Die Kinder von "Ich – Einfach unverbesserlich" sind vielleicht nicht ewig jung

HQ

Wir sind jetzt beim vierten HauptfilmDespicable Me (mit ein paar Minions Spin-offs da draußen), und obwohl dies der Fall ist, scheinen die kleinen Kindercharaktere, die im ersten Film eingeführt wurden, keinen Tag gealtert zu sein. Dies war eine bewusste Entscheidung von Illumination und dem Direktor von Despicable Me 4 Chris Renaud, aber es wird nicht immer so bleiben.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly erwähnt Renaud, dass die Idee,Despicable Me einen Film zu machen, der 20 Jahre in der Zukunft spielt, mit gealterten Charakteren, nicht ausgeschlossen oder unvernünftig ist.

"Wir haben an diesem Punkt dieser Welt so viele Charaktere, dass wieder Entscheidungen getroffen werden müssen. Wenn sie also in diesem speziellen Film altern, wird es noch mehr zu einer unbeantworteten Frage, was in ihrem Leben vor sich geht. Aber ich glaube nicht, dass uns das davon abhält, etwas zu machen, bei dem wir einen Film 20 Jahre in der Zukunft ansiedeln und sagen: Oh mein Gott, Gru Jr. und Edith haben jetzt Papas Schurkengeschäft geerbt, oder was auch immer. Ich denke, wir können überall hingehen, wo wir wollen."

Vielleicht gibt es also einen Tag, an dem Steve Carrells Gru die Zügel des Franchise an seinen neuen fiktiven Sohn übergibt oder an einige der anderen Adoptivkinder, denen er 2010 zum ersten Mal begegnet ist.