Die Kickstarter-Kampagne von Goat Simulator: The Card Game ist jetzt live

Coffee Stain North und sein Partner zur Herstellung von Tabletop-Kartenspielen MOOD Publishing haben gerade das offizielle Kickstarter für Goat Simulator: The Card Game veröffentlicht. Die Kampagne ist jetzt live und ermöglicht es den Fans, ihr Interesse an der Unterstützung der Entwicklung des physischen Spiels zu bekunden, das in eine von drei Stufen unterteilt ist, von denen jede eine tatsächliche Version des Kartenspiels enthält.

Die Kickstarter läuft bis zum 20. Mai und soll den Erfolg widerspiegeln, den Coffee Stain und MOOD in der Vergangenheit mit Deep Rock Galactic: The Board Game und Valheim: The Board Game erzielt haben, wobei ersteres sogar sein ursprüngliches Finanzierungsziel um 1000 % übertroffen hat.

Goat Simulator: The Card Game wurde entwickelt, um ein kinderfreundlicheres Erlebnis mit schlankeren und vereinfachten Mechaniken zu bieten. Es wird immer noch chaotisch und verrückt sein, aber es ist auf schnelleres Handeln ausgelegt, das sich weniger um Lesen und tiefes strategisches Know-how dreht.

Der Kickstarter bietet drei Unterstützungsstufen, die von 20 € bis 50 € reichen. Welche das sind und wie sie sich unterscheiden, erfahren wir in einer Pressemitteilung:

€20 - Retail Edition



Das baaaa-se Spiel in all seiner ziegenartigen Pracht!



€30 - Exklusive Box Edition



Eine glänzende thematische Blechdosen-Edition, die sowohl das Basisspiel als auch exklusive Kartenpackungen enthält!



€50 - Exklusive Box Edition & Add-ons



Für die Ultra-Goat Simulator-Fans da draußen! Enthält die Exclusive Box Edition-Artikel sowie Holz-Jetons, eine Neopren-Spielmatte und eine größere Version des Wurfplüschtiers!



Du kannst hier auf die Kickstarter-Seite gehen, um zu spenden und mehr über dieses verrückte physische Kartenspiel zu erfahren.