Die Kickstarter-Kampagne für Starfinder: Afterlight, das CRPG, das auf dem Weltraum-Rollenspiel Pathfinder basiert, startet am 7. Oktober

Fans und Entwickler mit einer Leidenschaft für cRPGs verdanken Larian viel dafür, dass sie das Genre mit Baldur's Gate 3 in beispiellose Höhen neu gestartet haben. Es ist seiner Popularität zu verdanken (und der Tatsache, dass RPGs wie Dungeons and Dragons lebendiger denn je sind), dass wir jetzt viele interessante Projekte in der Entwicklung haben, aber nur wenige so interessant wie Starfinder: Afterlight.

Das von Epitellers Unterhaltung entwickelte Spiel wurde diesen Sommer mit einem ziemlich königlichen ersten Teaser enthüllt, der viele Karten im Ärmel hatte. Aber jetzt ist es an der Zeit, das Spiel wirklich zu unterstützen (obwohl es immer hilft, es auf die Wunschliste zu setzen ), denn genau in diesem Moment hat die Kickstarter-Kampagne des Spiels gerade begonnen. Vom 7. Oktober bis zum 7. November bleibt es aktiv, und diejenigen, die das Projekt ab 30 Euro unterstützen, erhalten eine digitale Kopie des Spiels. Danach umfassen die Stufenbelohnungen die direkte Beteiligung an der Entwicklung wie den Zugang zur geschlossenen Beta, die Möglichkeit, einen NPC zu benennen, die Einbeziehung einer Katze eines Unterstützers und benutzerdefinierte Porträtoptionen.

Starfinder: Afterlight ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das im Starfinder TTRPG-Universum spielt und auf den Regeln der Second Edition basiert. Darin muss sich eine Crew aus unerwarteten Verbündeten zusammenschließen, um ihren vermissten Kapitän zu retten, während sie sich einer Bedrohung durch den Weltraum stellen muss, die alle Existenz im Kosmos bedroht.

Bisher wurden vier Hauptcharaktere enthüllt: Kole (Klasse: Soldat, gesprochen von Fred Tatasciore), Tycho (Klasse: Agent, gesprochen von Inel Tomlinson), Lu-323 (Klasse: Emissary, gesprochen von Melissa Medina) und Sterling (Klasse: Solarian, gesprochen von James Alexander). Der verschwundene Captain Khali wird von Carolina Ravassa gesprochen: Das gesamte Voice-Casting wird vom renommierten Neil Newbon (Baldur's Gate 3, Resident Evil Village, Dead Take) inszeniert.

"Wir freuen uns sehr, mit dem Start unserer Kickstarter-Kampagne mehr von unserer unglaublichen Besetzung zu enthüllen. Mit Neil Newbon als Synchronsprecher und so talentierten Schauspielern und Schauspielerinnen, die die Charaktere von Starfinder: Afterlight zum Leben erwecken, ist es eine echte Ehre", sagt Ricard Pillosu, CEO und Mitbegründer von Epictellers. "Wir haben noch weitere Darsteller anzukündigen - bleiben Sie dran für weitere Überraschungen und unterstützen Sie uns auf Kickstarter, um uns zu helfen, das beste Starfinder-Spiel aller Zeiten zu entwickeln!"

Sie können sich die Kickstarter-Kampagne von Starfinder: Afterlight unter diesem Link ansehen und sich auch über den neuen Trailer sowie die Designskizzen und Screenshots unten freuen.