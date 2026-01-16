Die KI wird laut Loona-Schöpfer in Zukunft mehr auf Charakteren und Agenten basieren

HQ

KI und Robotik waren dieses Jahr große Gesprächsthemen auf der CES, und natürlich konnten wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, mit jemandem zu sprechen, der an beiden arbeitet. Der Gründer und CEO von Loona, Jianbo Yang, sprach mit uns nicht nur über den Loona Deskmate und Petbot, sondern auch darüber, wie die Zukunft der KI Gestalt annehmen könnte.

"Ich denke, es wird in Zukunft immer mehr [um] Charakter und Agent gehen, oder?" sagte Yang und deutete an, dass es die Persönlichkeiten dieser Bots sein werden, die sie hervorheben. "Im Moment benutzen die Leute einfach die KI mit ein paar Abfragen und du tippst. Aber in Zukunft wird KI immer aktiv sein. Und du sprichst einfach mit der KI, und sie kennt dich besser anhand der Erinnerung, basierend darauf, womit du vorher interagiert hast."

Loona ist ein solides Beispiel dafür. "Loona selbst hat seinen Körper, also ist er immer an. Und wir hoffen, dass Loona, wir haben zwei Produkte, Loona Padbot und Loona Deskmate, wirklich im Leben der Menschen leben kann, oder?" erklärte Yang.

Es scheint also, dass das Rennen nicht darum geht, die fortschrittlichste KI zu entwickeln, sondern die, die in Bezug auf Eigenschaften am meisten heraussticht. Menschen, die Gesellschaft in ihren KI-Chatbots suchen, werden zu denen hingezogen, die sich an sie anpassen können, was als Fokus auf die nahe Zukunft der KI sein könnte. Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview an: