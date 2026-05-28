Die Katze rettet die Familie vor einer Kohlenmonoxidvergiftung

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Eine Maine Coon-Katze aus Maine in den USA wird gelobt, weil sie ihrer Familie geholfen hat, ein lebensbedrohliches Kohlenmonoxidleck in ihrem Zuhause zu erkennen. Berichten zufolge begannen mehrere Haushaltsmitglieder, Kopfschmerzen zu bekommen, ohne etwas Ernstes zu vermuten. Doch später, als die Katze Mojo nachts seltsam verhielt und ungewöhnlich intensiv miaute, spürten sie, dass etwas nicht stimmte.

Notdienste wurden gerufen, und als die Feuerwehr eintraf, wurden hohe Kohlenmonoxidwerte im Haus festgestellt. Dies wurde auf einen undichten Gasherd im Keller zurückgeführt. Eines der Familienmitglieder wurde in ein Krankenhaus in Rockport gebracht und anschließend nach Boston zur Behandlung in einer Druckkammer.

Die Familie sagt, ihr Rauchmelder habe nicht mehr funktioniert und sie hätten keinen Kohlenmonoxidmelder im Haus. Etwas, das sie inzwischen behoben haben. Laut der Familie hat Mojo, die Katze, für seine Bemühungen einige zusätzliche Leckerlis erhalten.