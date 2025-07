Die Katze im Hut kehrt im Februar als Animationsfilm mit Bill Hader in der Hauptrolle zurück

Im Jahr 2003 wurden wir in eine Live-Action-Adaption von The Cat in the Hat eingeweiht, einem Film mit Mike Myers in der Hauptrolle als prothetische Version des katzenartigen Protagonisten. Es war, um es vorsichtig auszudrücken, reiner Albtraum-Treibstoff, aber auch ein großartiges Beispiel für Live-Action und physische Kreativität, etwas, das wir heute mit dem Aufkommen von Green/Bluescreens und Spezialeffekten oft nicht mehr sehen.

Wie auch immer, zwei Jahrzehnte später kehrt Dr. Seuss' Schöpfung auf die große Leinwand zurück, nur diesmal in einem animierten Format. Dieser Film, der unter dem Namen The Cat in the Hat bekannt ist, wird eher wundersam als seltsam sein und sich eher an ein jüngeres Publikum richten, da es darum geht, Freude zu verbreiten und die Welt in einem Licht zu zeigen, das man sonst vielleicht nicht sieht.

Dieses Mal wird der Cat von Bill Hader gesprochen, und der Rest der Besetzung umfasst den Gesangstatan Matt Berry sowie Xochitl Gomez, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang und Tituss Burgess. Der Film wird von Alessandro Carloni und Erica Rivinoja inszeniert und ist das erste abendfüllende Projekt von Warner Bros. Pictures Animation, wenn er am 25. Februar 2026 in die Kinos kommt.

Schauen Sie sich unten einen Trailer und die vollständige Zusammenfassung an.

"Im Film übernimmt unser Held seine bisher härteste Aufgabe für das I.I.I.I. (Institute for the Institution of Imagination and Inspiration, LLC): Er soll Gabby und Sebastian aufmuntern, ein Geschwisterpaar, das mit ihrem Umzug in eine neue Stadt zu kämpfen hat. Bekannt dafür, die Dinge zu weit zu treiben, könnte dies die letzte Chance für diesen Agenten des Chaos sein, sich zu beweisen... oder seinen magischen Hut zu verlieren!"