Die katholische Kirche Portugals zahlt 1,85 Millionen Dollar an Opfer sexuellen Missbrauchs

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Die katholische Kirche Portugals hat angekündigt, 1,6 Millionen Euro (1,85 Millionen US-Dollar) Entschädigung an 57 Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche zu zahlen.

Die Entscheidung folgt auf eine Untersuchung von 2023, die in den letzten 70 Jahren mindestens 4.815 Opfer identifizierte und das Ausmaß des Missbrauchs innerhalb der Kirche unterstreicht.

Die portugiesische Bischofskonferenz erklärte, Entschädigungen könne den Schaden nicht rückgängig machen, erneuerte aber ihre Entschuldigung gegenüber den Betroffenen.

Die Zahlungen liegen zwischen 9.000 und 45.000 € pro Person. Insgesamt wurden 67 Ansprüche als berechtigt eingestuft, einige davon noch in Prüfung.