Die Kartentasche von Bellroy ist für alle Wetterarten ausgelegt

HQ

Wenn Sie dazu neigen, Ihre Schlüssel, Karten oder Bargeld zu verlieren, ist es vielleicht an der Zeit, in eine Kartentasche zu investieren, in der Sie alles an einem sicheren Ort zusammenhalten können. Bellroy hat seine eigene Sicht auf diesen Artikel gegeben, mit einem Allwetter-Design-Artikel, der sogar als Reifenpannensatz für Fahrradreifen oder als Koffer zur Aufbewahrung eines Taschenmessers, eines Mikrostifts, eines Lippenbalsams usw. verwendet werden kann.

Um zu sehen, wie sich dieses All-Conditions Card Pocket in der Praxis auswirkt und um einige der ersten Gedanken unseres eigenen Magnus zu diesem Gegenstand zu sehen, schaut euch die neueste Episode von Quick Look unten an, da wir wieder eine Episode allen Dingen gewidmet haben, die mit Bellroy zu tun haben.