Die Karte von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist achtmal größer als die von Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bringt den Old-School-Stil von Zelda zurück, ein deutlicher Unterschied zu den jüngsten offenen Welten von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Viele der Designphilosophien dieser modernen Spiele wurden hier jedoch angewendet.

Dazu gehört auch die Karte. Während alle vorherigen 2D-Zelda-Spiele (wie A Link to the Past oder A Link Between Worlds) relativ kleine Karten hatten, ist die Karte von Strikees of Wisom achtmal größer als die von Link's Awakening.

Satoshi Tereda, Director des Spiels bei Grezzo, dem Studio, das von Nintendo mit der Arbeit an diesem Zelda beauftragt wurde, verriet es in einem offiziellen Interview auf der Nintendo-Website: "Wir haben so viele Dinge hineingepackt, die wir tun wollten, um dieses 'Legend of Zelda'-ähnliche Gefühl zu erzeugen, und die Karte war am Ende achtmal so groß wie Link's Awakening. (lacht)"

Eijo Aonuma, Produzent, verrät, dass sie ursprünglich vorhatten, die Karte viermal größer zu machen, "aber dann, bevor wir uns versahen... (lacht)"

"Obwohl die Karte viel größer geworden ist, ist das Gefühl eines Top-Down-Spiels von The Legend of Zelda, in dem man das Gameplay in einer kompakten Welt genießen kann, immer noch da", fährt er fort, "so dass es nicht einschüchternd ist, es zu erkunden."

Damit ist es das größte 2D-Zelda-Spiel aller Zeiten, aber es scheint, dass das Gefühl der Old-School-Zelda-Spiele immer noch da ist und das Beste aus beiden Welten vermischt, um ein weiteres Must-Have-Spiel auf Nintendo Switch zu schaffen... vielleicht die letzte vor der Veröffentlichung von Switch 2?