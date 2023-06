Die Karte von Marvel's Spider-Man 2 ist doppelt so groß wie die des Originalspiels

HQ

Bryan Intihar, der Creative Director von Marvel's Spider-Man 2, verriet kürzlich, dass die Kartengröße für die kommende Fortsetzung doppelt so groß sein wird wie die des Originalspiels.

Im Gespräch mit der Washington Post sagte Intihar: "In Bezug auf die Größe der Stadt ist sie doppelt so groß wie 'Spider-Man 1. Wenn man in Queens spielt, gibt es viel mehr ein Nachbarschaftsgefühl, kleinere Gebäude, weshalb die Netzflügel so gut funktionieren, um sich in diesem Bereich zu bewegen, wo man sich tief auf den Boden schwingen kann, wenn man will, oder man kann hindurchfliegen."

Wir werden dieses Mal in Queens, Brooklyn und anderen Bezirken von New York herumspielen, anstatt nur in Manhattan zu bleiben. Dies wird es uns hoffentlich ermöglichen, uns eher wie ein Spider-Man aus der Nachbarschaft als wie ein Spider-Man in der Großstadt zu fühlen.

Marvel's Spider-Man 2 erscheint diesen Herbst exklusiv für PS5.