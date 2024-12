HQ

Youssoufa Moukoko ist ein kamerunischer Spieler, der von Borussia Dortmund ausgeliehen wurde und in Nizza spielt. Nach offiziellen Angaben wurde er am 20. November 2004 geboren. Aber das stimmt vielleicht nicht. Sein wahres Alter könnte 24 statt 20 sein, und das war alles eine ausgeklügelte Täuschung.

Das berichtet die deutsche Boulevardzeitung BILD, die eine Erklärung seines - bis jetzt - mutmaßlichen Vaters Joseph Moukoko veröffentlicht hat. Der 72-jährige Mann erklärte unter Eid, dass er nicht sein leiblicher Vater sei. Auch seine Frau Marie Moukoko ist nicht ihr biologisches Kind.

Demnach wurde Youssoufa Moukoko am 19. Juli 2000 geboren. Anscheinend hat es Jouseph geschafft, in Kamerun eine gefälschte Geburtsurkunde und einen gefälschten deutschen Pass zu bekommen, damit er es wie ihr Sohn aussehen lässt, und alle haben es geglaubt.

Beruht die gesamte Karriere von Youssoufa Moukoko auf einer Lüge?

Die erste von vielen, vielen Implikationen, die sich daraus ergeben, wenn es wahr ist, ist, dass der Footballspieler vier Jahre älter ist, als es in seinen offiziellen Aufzeichnungen steht. Er wäre jetzt 24, nicht 20. Und das ist besonders besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass Moukoko in mehreren Jugendmannschaften gespielt hat, wie z.B. in der U19 von Borussia Dortmund, wo er in seinem Debütspiel im Alter von 14 Jahren sechs Tore erzielte... Nur, dass er in Wirklichkeit 18 Jahre alt gewesen wäre.

Außerdem wurde er zum "jüngsten" Spieler aller Zeiten und zum Doppeltorschützen der deutschen U21-Nationalmannschaft und gewann 2021 die UEFA-U-21-Meisterschaft. Während seiner Jugendkarriere hat er sich durch seine Fähigkeit hervorgetan, in seinem "jungen" Alter Tore zu erzielen. "Nachdem er in mehreren Altersgruppen mitgespielt hat, ist das Einzige, was ihn zurückhält, die Altersbeschränkung", berichtete die DW 2019.

Ja, die Geschichte stammt von BILD, bekannt für ihre Sensationsgier. Aber die Geschichte kam schon früher, im Jahr 2023, ins Rampenlicht: Es war das Magazin Bunte, das im März 2023 veröffentlichte - wie in AS zu sehen ist -, dass Moukoko tatsächlich am 19. Juli 2000 geboren wurde und seine wirklichen Väter Ousman Mohamadou und Youssufa Harira waren, die angeblich immer noch in Kamerun lebten. Damals bestritt Joseph Moukoko alles und sagte, er sei der wahre biologische Vater, was laut BILD-Bericht nun unter Eid bestritten und in einer TV-Dokumentation erklärt wurde, die am Sonntag ausgestrahlt werden soll.

Was ist die Realität hinter diesem verworrenen Fall? Laut BILD-Recherchen arbeitete Joseph 2018 als Talentscout für den BVB, Marie Moukoko für den BVB-Sponsor Evonik, eine Marketingfirma. War das alles eine große, hässliche Lüge, um einen "jungen" Star für Borussia Dortmund zu holen? Wenn das der Fall ist, ist die ironischste Sache, dass, wie OneFootball berichtet, Moukoko an OGC Nizza ausgeliehen wurde, weil er frustriert war, dass er nicht viel in Borussia gespielt hat... und jetzt ist er frustriert, dass er in Nizza nicht viel spielt, da er in vier der letzten fünf Spiele von Nizza nicht eingewechselt wurde.