Die Kansas City Chiefs werden zum zweiten Mal in Folge Super-Bowl-Champions... Angenommen, Madden NFL 24 ist richtig

Während die Football-Spiele von EA eine erschreckende Genauigkeit haben, wenn es darum geht, World Cup -Gewinner vorherzusagen und das Ergebnis für die letzten vier Turniere zwischen 2010 und 2022 richtig zu machen, ist die Madden NFL-Serie weniger erfolgreich, wenn es darum geht, Super Bowl Sieger zu nageln.

Letztes Jahr wurde vorhergesagt, dass das Philadelphia Eagles das Kansas City Chiefs schlagen würde, und das war falsch. Aber vielleicht kann es dieses Jahr wieder in die Spur kommen.

Die Vorhersage liegt vor und besagt, dass das Chiefs das achte Team in der Geschichte der NFL sein wird, das zwei aufeinanderfolgende Super Bowl Siege erzielt, indem es die San Francisco 49ers in einem knappen 30-28 Shootout besiegt.

Zugegeben, nehmt das nicht als Bestätigung, dass der Chiefs die Trophäe am Montagmorgen in die Höhe stemmen wird (für uns in Europa), da Madden NFL in den letzten 10 Jahren in 70% der Fälle falsch lag. Kein Zweifel, das ist Musik in den Ohren der 49ers-Fans.