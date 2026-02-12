Die kanadische Polizei identifiziert eine 18-jährige Frau als Verdächtige wegen tödlicher Schießerei an einer Schule

HQ

Die kanadischen Behörden haben den Verdächtigen im Amoklauf am Dienstag in Tumbler Ridge, British Columbia, als den 18-jährigen Jesse Van Rootselaar identifiziert, der nach dem Angriff durch Selbstmord starb. Die Polizei teilte mit, dass die Zahl der Todesopfer bei neun liegt, einschließlich der Bewaffneten Frau, und regleicht damit eine frühere Zahl von zehn. Zwei Opfer befinden sich weiterhin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Beamte beschrieben die Schießerei als eine der tödlichsten in der kanadischen Geschichte und sagten, der Verdächtige habe allein gehandelt, ohne bestätigtes Motiv.

Die Polizei erklärte, Van Rootselaar sei zuvor nach dem Mental Health Act von British Columbia festgenommen worden und habe zuvor Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden im Zusammenhang mit psychischen Gesundheitsproblemen gehabt. Die Behörden gaben an, dass sie zunächst ihre Mutter und ihren elfjährigen Stiefbruder zu Hause getötet habe, bevor sie auf eine örtliche Schule ging, wo ein Lehrer und mehrere Schüler erschossen und getötet wurden. Zu den sichergestellten Schusswaffen gehörten eine Langpistole und eine modifizierte Handfeuerwaffe.

Premierminister Mark Carney bezeichnete das Land als "in Schock und Trauer", hisste sieben Tage lang die Flaggen auf Halbmast und verschob eine Auslandsreise. Die Tragödie hat die Prüfung der kanadischen Waffengesetze und der psychischen Gesundheitssysteme erneut verstärkt, obwohl die Behörden betonten, dass Amokläufe an Schulen im Land weiterhin selten sind. Die Ermittler untersuchen weiterhin, wie der Verdächtige an die Waffen gelangt ist und was zu dem Angriff geführt hat...