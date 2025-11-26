Die kanadische Olympionikin Penny Oleksiak wurde für zwei Jahre suspendiert, weil sie sich nicht über ihren Aufenthaltsort informiert hatte

HQ

Penny Oleksiak, 25-jährige Schwimmerin und eine der meistdekorierten kanadischen Olympionikinnen (vier Medaillen, darunter eine Goldmedaille in Rio 2016, drei Medaillen in Tokio 2020), hat eine vorläufige zweijährige Suspendierung durch die Weltanti-Doping-Agentur (WADA) akzeptiert, weil sie die Anti-Doping-Vorschriften nicht eingehalten hat.

Sie versäumte es, über ihren Aufenthaltsort zu informieren, was die Athleten verlangt, die Antidopingbehörden mindestens eine Stunde lang täglich für unangekündigte außer-wettkampfliche Tests zu informieren.

Infolgedessen wird sie für zwei Jahre vom Wettkampf ausgeschlossen und darf erst ab dem 14. Juli 2027 teilnehmen. Alle ihre Ergebnisse nach dem 16. Juni 2025 werden disqualifiziert, einschließlich des Verfalls von Medaillen, Punkten und Preisen.

Swimming Canada respektiert die Entscheidung, verteidigt jedoch Pennys Erklärung, dass dies unbeabsichtigte Fehler waren und sie keine verbotenen Substanzen verwendet habe. "Wir werden Penny in der Nationalmannschaft vermissen und hoffen, sie wieder im Becken zu sehen, wenn sie spielberechtigt ist" (via Reuters).