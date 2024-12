Die Kämpfe von GameStop gehen weiter, da weitere Ladenschließungen angekündigt werden

HQ

Die Herausforderungen für GameStop bestehen weiterhin, da das Unternehmen schlechter als erwartete Quartalsergebnisse gemeldet hat. Als Reaktion darauf kündigten sie Pläne an, weitere Filialen weltweit zu schließen, was dazu führte, dass der Wert der Aktie am selben Tag um 15% fiel. Im vergangenen Jahr schloss das Unternehmen weltweit fast 300 Filialen, und es wird erwartet, dass diese neue Runde von Kürzungen noch umfangreicher ausfallen wird.

Dennoch ist das Unternehmen im Vergleich zu den letzten Jahren in einer besseren Verfassung und betreibt weltweit noch fast 4.000 Geschäfte. Davon befinden sich 2.900 in den Vereinigten Staaten, hauptsächlich in Kalifornien, Texas und Florida. Der Weg vor GameStop bleibt jedoch schwierig, da die Spieleindustrie ihre Verlagerung hin zu digitalen Downloads und Online-Bestellungen fortsetzt.

Habt ihr noch Spieleläden in eurer Nähe?