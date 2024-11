Die Kämpfe von Fable haben viel DNA von The Witcher 3, und das könnten wir in den kommenden Wochen sehen

HQ

Wir sprechen schon seit vielen Jahren über das nächste Fable von Playgroung Games. Nach und nach und durch viele Änderungen im Entwicklerteam und im narrativen Ton rückt das Spiel seinem offiziellen Veröffentlichungsfenster im Jahr 2025 näher, und es sieht so aus, als könnten wir sehr bald einen weiteren Blick darauf werfen, diesmal mit mehr Gameplay.

Dies geht aus Jez Cordens Auftritt im Podcast "The Xbox Two" hervor, in dem er behauptet, eine Alpha-Version des Spiels in Arbeit gesehen zu haben. In den Worten des bekannten Windows Central-Journalisten sieht das Spiel auch in dieser frühen Version "absolut fantastisch" aus, und dass er in seinem Kampfstil viel DNA von CD Projekt Reds The Witcher 3: Wild Hunt spürt. Er bestätigt auch, dass wir in dem Abenteuer zwischen einem männlichen oder weiblichen Protagonisten wählen können.

Schließlich behauptet er, den gleichen Gameplay-Clip aus mehreren Quellen erhalten zu haben, was bedeuten könnte, dass eine offizielle Präsentation mit diesem Filmmaterial bald in Arbeit ist. Die Game Awards scheinen die vernünftigste Option zu sein.

Freuen Sie sich auf die nächste Fable ?