Die Kampagne von The Blood of Dawnwalker dauert 30-40 Stunden

Im Zeitalter der massiven RPGs könnte man erwarten, dass jeder neue Spieler in diesem Genre eine Spieldurchlaufzeit von etwa 80-100 Stunden anstrebt. Aber Rebel Wolves weiß, dass es ein kleineres Studio ist, und so wählt es für sein neues Vampir-RPG The Blood of Dawnwalker einen anderen Ansatz.

Im Gespräch mit GamesRadar möchte Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz, dass die Leute wissen, dass das Spiel einen Ansatz vor Qualität vor Quantität verfolgen wird. "In Bezug auf die Qualität schauen wir uns definitiv AAA an, denn das ist es, wo wir herkommen, das Qualitätsniveau von The Witcher 3", sagte er. "Auf jeden Fall sind unsere Spiele nicht so groß, was die Menge an Inhalten und Spielstunden angeht - wir sind ein kleineres Studio, dies ist unser erstes Projekt, also bauen wir definitiv etwas Kleineres auf. Aber wir wollen etwas bauen, das qualitativ genauso robust ist, vielleicht etwas kürzer."

"Wenn Größe dein Maßstab ist, dann ja, dann ist es nicht die Größe eines AAA wie The Witcher", fuhr er fort. "Aber ich weiß nicht, ob Größe das Maß ist, um ehrlich zu sein, denn es gibt AAA-Spiele wie Call of Duty, die keine 100+ Stunden Spielkampagnen sind. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand sie AA oder Indie nennen würde."

Da es viele riesige Spiele gibt, die um unsere Zeit wetteifern, kann es für einen Titel schön sein, nicht Hunderte von Stunden seines Lebens beanspruchen zu wollen. Trotzdem wird es einige geben, die in der Welt von The Blood of Dawnwalker stecken bleiben wollen und dies vielleicht ein wenig enttäuschend finden.