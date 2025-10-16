Die Kampagne von Starfinder: Afterlight dauert etwa 40-60 Stunden, um sie zu durchspielen

HQ

Was bekommst du, wenn du auf Spiele wie Divinity: Original Sin II, Pathfinder: Wrath of the Righteous und Guardians of the Galaxy kreuzt? Nun, Sie erhalten Epictellers' Starfinder: Afterlight. Ein neues CRPG, das uns eine heftige Kampagne bietet, in die wir eintauchen können.

"Wir streben eine Kampagne an, die zwischen 40 und 60 Stunden abgeschlossen werden kann, aber unser Ziel ist es, dass es einen hohen Wiederspielwert gibt", sagte Ricard Pillosu von Epictellers auf dem BCN Game Fest. "Aber wenn man es durchspielt, sollte es sich ein bisschen wie ein eigenes Abenteuer anfühlen. Wenn du dich mit deinen Freunden vergleichst, sollte es sich anders anfühlen: "Oh, was ist mit dir passiert? Was ist mit mir passiert? Ich beschloss, oh, dann änderte sich das Ding." Denn es gibt eine verzweigte Erzählung. Das verzweigte Narrativ ist für uns sehr wichtig."

Im Laufe deines Abenteuers triffst du auf eine Reihe von skurrilen und verrückten Charakteren. Aber wie in Guardians of the Galaxy werden die Leute, die du triffst, auch wenn sie seltsam sind, nicht nur für den komödiantischen Effekt gespielt. "Es gibt sehr tiefgründige und sagen wir komplexe Motive und Themen im Spiel." erklärte Pillosu. "Lu-323 ist eine Androidin, sie muss wissen, ob sie Dinge wegen ihrer Programmierung tut, und dann stellt man sich diese Art von Fragen, die tiefgründig und wichtig sind... Außerdem haben Sie eine kleine Larve, die nervt... Sie geht um das Raumschiff herum, macht verrückte Dinge und stiehlt Essen von Leuten und nervt Leute und solche Sachen und sie ist fantastisch, sie ist sehr süß."

Schauen Sie sich unser vollständiges Interview an, um weitere Details zu Starfinder: Afterlight zu erfahren. Das Spiel soll irgendwann im Jahr 2027 erscheinen.