Die Juni-Erweiterungen von PlayStation Plus enthalten einen Xbox Game Studios Hit
Die drei nächsten Spiele, die in den Service aufgenommen werden, wurden bekannt gegeben.
Wir befinden uns in der letzten Maiwoche 2026 und da der Übergang zum Juni nun begonnen ist, fragen Sie sich vielleicht, was PlayStation Plus-Fans im ersten Monat des Sommers erwartet? Falls ja, wurden die nächsten drei Spiele enthüllt und enthalten tatsächlich einen Xbox Game Studios-Hit.
Die Kollektion wird am 2. Juni verfügbar sein, wenn EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers und Nine Sols nach dem Mai-Angebot verschwinden, und wird angeführt von Grounded Fully Yoked Edition (erstellt von Xbox Game Studios' Obsidian Entertainment), Nickelodeon All Star Brawl 2 (wenn auch nicht in Korea) und Warhammer 40,000: Darktide.
Diese Nachricht kommt auch, während morgen der jährliche Days of Play-Sale im PlayStation Store startet und bis zum 10. Juni viele Angebote für einige der größten Spiele bringt.
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