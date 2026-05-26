Die Juni-Erweiterungen von PlayStation Plus enthalten einen Xbox Game Studios Hit

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Wir befinden uns in der letzten Maiwoche 2026 und da der Übergang zum Juni nun begonnen ist, fragen Sie sich vielleicht, was PlayStation Plus-Fans im ersten Monat des Sommers erwartet? Falls ja, wurden die nächsten drei Spiele enthüllt und enthalten tatsächlich einen Xbox Game Studios-Hit.

Die Kollektion wird am 2. Juni verfügbar sein, wenn EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers und Nine Sols nach dem Mai-Angebot verschwinden, und wird angeführt von Grounded Fully Yoked Edition (erstellt von Xbox Game Studios' Obsidian Entertainment), Nickelodeon All Star Brawl 2 (wenn auch nicht in Korea) und Warhammer 40,000: Darktide.

Diese Nachricht kommt auch, während morgen der jährliche Days of Play-Sale im PlayStation Store startet und bis zum 10. Juni viele Angebote für einige der größten Spiele bringt.

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