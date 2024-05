Die Jungfrau in Not rettet sich in Prime Video's My Lady Jane

Prime Video hat eine weitere Serie enthüllt, die nächsten Monat in das Programm aufgenommen wird. Diese Serie, die als My Lady Jane bekannt ist, basiert auf der romantischen Buchreihe, die in einer Alt-Tudor-Welt spielt, in der der Sohn von König Heinrich VIII., Edward, nicht stirbt und Lady Jane Grey nicht enthauptet wird. Das bedeutet letztendlich, dass Jane Königin von England wird und dann mit verschiedenen Verschwörungen konfrontiert wird, in denen Schurken aus aller Welt nach ihrer Krone streben.

Die Show wird von Emily Bader angeführt, die die Rolle der Lady Jane übernimmt, während die Besetzung durch Dominic Cooper, Rob Brydon, Edward Bluemel, Jim Broadbent und eine Vielzahl anderer verstärkt wird.

Die Serie wird von Gemma Burgess kreiert und von Meredith Glynn (The Boys ' und Laurie MacDonald von Men in Black produziert, wobei alle drei auch als Co-Showrunner angeheuert wurden.

My Lady Jane wird am 27. Juni auf Prime Video debütieren, und in diesem Zusammenhang wurde ein Trailer für die Show veröffentlicht, den Sie unten finden können.