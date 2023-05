Die Jon Snow-Serie sieht unsicher aus

HQ

Von den vielen Game of Thrones-Spin-offs, die geplant sind, soll die kommende Jon Snow-Show die ehrgeizigste und interessanteste sein, da sie die Geschichte der Figur nach dem Ende von Game of Thrones tatsächlich fortsetzt - und Kit Harrington ist ebenfalls an Bord.

In einem Interview mit Deadline sagt HBOs Head of Drama Francesca Orsi jedoch, dass es nicht sicher ist, dass diese Serie am Ende stattfinden wird:

"Wir arbeiten gerade intensiv mit den Autoren zusammen, um es für ein mögliches grünes Licht in Form zu bringen, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Entscheidung darüber, ob es den ganzen Weg gehen kann."

Dies ist das einzige der enthüllten Spin-offs, das die Geschichte vorantreibt, während der Rest Prequels sind, wie House of the Dragon.