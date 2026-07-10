Die japanischen Behörden warnen vor dem Landfall des Taifuns Bavi

HQ

Die südwestlichen Inseln Japans, insbesondere die Sakishima-Inseln, haben von den Behörden des Landes eine Warnung erhalten, bevor Taifun Bavi in den kommenden Stunden auf Land trifft.

Der Sturm wird voraussichtlich am Samstagmorgen Ortszeit das Gebiet treffen und mit Windgeschwindigkeiten von 160 km/h, sintflutartigen Regen, Erdrutschen und Überschwemmungen mitbringen – alles und könnte zu einem der zerstörerischsten Stürme werden, die je durch die Region ziehen.

Laut Reuters wurde uns berichtet, dass die Ankunft von Taifun Bavi bereits zu über 100 Flügen geführt hat, die gestoppt und gestoppt wurden, während das Nachbarland Taiwan seine Finanzmärkte geschlossen hat, um sich auf das Eintreffen des Sturms vorzubereiten. Auch die Einheimischen decken Vorräte auf und haben begonnen, Fenster abzukleben und winddichte Netze über ihre Häuser und Geschäfte zu legen.

Es wird angenommen, dass Taifun Bavi über die Sakishima-Inseln zieht und dann entweder am späten Samstag oder am frühen Sonntag lokal die chinesische Küste trifft.